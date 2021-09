Covid-19 air seachdnar aig Dachaigh-cùraim Dhùn Èisdean an Steòrnabhagh

Dhearbh NHS nan Eilean Siar agus Comhairle nan Eilean Siar gu bheil seachd cùisean de Chovid-19 ceangailte ri Dachaigh-cùraim Dhùn Èisdean ann an Steòrnabhagh eadar an luchd-obrach agus an luchd-còmhnaidh.