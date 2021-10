Tuathanas-èisg ga dhiùltadh

Dh'fhoillsich a' chompanaidh planaichean o chionn còrr is trì bliadhna airson ceithir tuathanasan èisg far chosta ear-thuath an Eilein Sgitheanaich, a thuilleadh air factaraidh giollachd èisg, le còrr is 50 cosnadh gu bhith air an cruthachadh.