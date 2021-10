Ceangal "cudromach" eadar luchd-taic agus an sgioba nàiseanta nam ban

Choisinn Sgioba na h-Alba 6 puingean an aghaidh na h-Ungaire agus na h-Eileanan Fàrach ann an cuairtean dearbhaidh Cupa na Cruinne 2023 air a' mhìos a chaidh - gam fàgail anns an dàrna àite sa bhuidhinn dearbhaidh aca, co-ionnan leis an Spàinn.