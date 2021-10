Bàrd ùr a' Chomuinn Ghàidhealaich air a chrùnadh

"Tha mi mothachail agus moiteil, ann a bhith a' dèanamh sin gu bheil mi a' leantainn ann an ceumannan a leithid de chàch, a' gabhail a-steach Dòmhnall Mac an t-Saoir, Màiri NicIllEathain, Aonghas Pàdraig Caimbeul, Maoilios Caimbeul, Caitrìona NicGumaraid agus Aonghas MacNeacail, gun luaidh air an oifigear ann an 1935, Dòmhnall Grannd à Camas Cros, far a bheil mi air a bhith a' fuireach airson còrr air 30 bliadhna.