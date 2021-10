BBC ALBA a' cur £17m ris an eaconomaidh

"Dìreach an-dè bha sinn a' faicinn gu bheil an seanal Èireannach a' faighinn 10% de dh'àrdachadh anns an teachd a-steach a th' aca, 's an Riaghaltas ann an Èirinn a' tuigsinn gu bheil an dùbhlan a tha ro chraoladairean a' fàs - gu h-àraid an dùbhlan a tha ro chraoladairean mion-chànain," thuirt e.