An dà Cheann a' sabaid airson Cupa MhicThàbhais

Bidh Ceannn a' Ghiùthsaich, a th' air an duais seo a thogail 27 turas mar thà, an ìre mhath aig an làn-neart agus air an ceann a' tighinn a-mach a-màireach bidh fear de na seann laoich as ainmeile a bh' aca a-riamh air an raon-cluiche - Donaidh Grannd a tha a' teannadh air 83 an ath-mhìos - agus a bhuinnig an cupa seo an toiseach ann an 1957 nuair nach robh e ach 19. Tha e air a bhith a' tighinn-beò le seargadh eanchainn 'son grunn bhliadhnaichean a-nis agus tha e air a bhith a' cur gu mòr ri buidheann camanachd na cuimhne am Bàideanach. Tha sinn uile an dòchas gun còrd an là ris.