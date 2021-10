Tha an Isle of Lewis a' seòladh a-rithist an dèidh trioblaidean teicnigeach

Tha an Isle of Lewis, a tha a' dol eadar Steòrnabhagh is Ulapul fhad 's a tha an Loch Seaforth san doc, a' seòladh a-rithist madainn Diluain an dèidh do thrioblaidean teicnigeach seòlaidhean a chur dheth feasgar na Sàbaid.