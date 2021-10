Pròiseact ùr ag amas air obair dèanadh chaman a dhìon

Thuirt an t-òraidiche gnìomhachais aig a' cholaiste, Dàibhidh Jack: "'S e am prìomh amas againn taic a chumail ris an fheadhainn a tha a' dèanamh chaman gus an obraich iad còmhla airson an cuid eòlais agus sgilean a thoirt do dhaoine eile."