Fearg mu ghainnead san aon bhùth mhòir am Muile

Thabhainn an Co-op leisgeul, 's iad ag ràdh gur e fàiligeadh mòr ann an siostam an sgaoilidh aca a dh'fhàg an suidheachadh anns a' bhùth ann an Tobar Mhoire, agus ann an grunn de na bùithdean eile aca san dùthaich.