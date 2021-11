Ulaidhean falaichte a' nochdadh às ùr an Ceap Breatainn

Fiù 's mus do thòisich deasbad mòr na gnàth-shìde, cha robh coltas idir ann gun tòisicheadh duine air gual a thoirt às an talamh ann am Màbu às ùr, is mar a dh'fhalbh a' Ghàidhlig à bilean an t-sluaigh ann an Alba Nuadh san 20mh linn, bha suidheachadh na cànain a cheart cho dorch ris a' chlach thiodhlaigte, chaillte fo na craobhan.