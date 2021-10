Aithris air tràladh mì-laghail an Loch Gheàrrloch

Chaidh innse gun robh an soitheach a' tràladh faisg air Eilean Longa ann an Loch Gheàrrloch - sgìre a tha fo dhìon mara gu h-oifigeil agus a tha cudromach airson taic a chumail ri àireamhan sgadan air a' chosta an iar a tha air a bhith a' crìonadh thar nam bliadhnaichean.