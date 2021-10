Anail ro stoirm COP26

An taobh a-staigh beagan laithean, bha ballachan, feansaichean agus rèilichean air an cur suas air an dà thaobh de dh'Abhainn Chluaidh. Bha an drochaid 'squinty' mar-thà air a dùnadh. Chuir e iognadh air cuid gun robh slighean rothaireachd an an dùnadh cuideachd - gu h-àraid aig an aon àm 's a tha co-labhairt anns a' bhaile gu bhith a' deasbad dòighean siubhail am measg rudan eile.