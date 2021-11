Obair air tòiseachadh aig Beinn Mhàbu

"Tha Colaisde na Gàidhlig air a bhith ann 'son còrr is 80 bliadhna a-nise ach thall ann an sgìre eile san eilean. Nise gu bheil campas ùr againn ann am Màbu far a bheil coimhearsnachd Ghàidhealach gu math làidir ann fhathast, is campas dìreach ann am meadhan a' bhaile, 's e rud mòr a th' ann is tha mi a' dèanamh fiughair ri faicinn dè bhios a' tighinn a-mach às, is dè na buannachdan eile a bhios ann", thuirt Mgr MacCoinnich.