Gerrard na phrìomh choidse ùr aig Villa

Thuirt ceannard Villa, Christian Purslow (duine air a bheil Gerrard gu math eòlach bhon àm aig an dithis aca aig Liverpool): "B' e rud gaisgeil a bh' ann an t-uallach fhaighinn a bhith os coinn Rangers … dreuchd a tha làn chuideim. Ghlac e ar n-naire nuair a bhuannaich e an tiotal Albannach le Rangers an-uiridh agus an t-eòlas Eòrpach a chruinnich e còmhla riutha".