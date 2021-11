Ceistean mu aithisg CnES

Thàinig e am bàrr an t-seachdain-sa chaidh gur iad na comhairlichean Gòrdan Moireach agus John Mitchell bhon SNP, agus Calum Mac a' Mhaoilein bho Phàrtaidh Alba, a bha air nochdadh ann an aithisg mu dhol a-mach mì-iomchaidh am measg chomhairlichean.