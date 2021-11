Fearg às ùr mu chlàr-ama nan aiseagan

Dh'innis iad gun robh clàr-ama an t-samhraidh am-bliadhna stèidhichte air clàr-ama 2019 ach as aonais deic a' mhezzanine a bhith air a chleachdadh, is ged nach robh uidhir de dh'àiteachan rim faighinn, nach robh dàil a' tighinn air an t-seirbheis idir cho tric.