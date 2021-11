Dragh mu fhuadachadh sprèidhe

Gheall Rùnaire nan Cùisean Dùthchail, Màiri Gougeon, gu bheil an Riaghaltas airson crodh agus daoine a chumail air an talamh, agus iad ag aithneachadh an luach a th' ann an croitearachd do sgìrean dùthchail agus eileanach na h-Alba.