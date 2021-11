Cothrom cosnaidh à Bodach an Stòir

Ach tha aithisg do choinneamh na h-ath-sheachdainn de Chomataidh an Eilein Sgitheanaich agus Ratharsair ag ràdh gu bheil dòighean ann far an gabh ionmhas fhaighinn bho Bhodach an Stòir a ghabhadh a chosg an uairsin air obair càraidh sa sgìre.