Barrachd thaighean 'son luchd-obrach Bhàideanaich is Shrath Spè

Tha iad an dùil Urras Gnìomhachais Thaighean a chur air chois agus bheireadh iadsan gealltanas air taighean air màl dhan chaidreachas agus gheibheadh an t-urras cothrom am beachdan a thoirt seachad air cò bhiodh a' faighinn nan taighean sin air màl, le prìomhachas ga thoirt do luchd-obrach ionadail.