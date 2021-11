Maoin So-Ruigsinneachd nan Aiseagan fosgailte a-rithist

Tha a' mhaoin fosgailte do thagraidhean a-rithist - gach cuid bhon roinn phoblaich no an roinn phrìobhaidich - 's dùil leasachadh a thoirt air soithichean agus calaidhean a th' ann an-dràsta, seachad air na h-inbhean a tha stèidhichte san lagh.