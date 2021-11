Dragh fhathast mu chlàr-ama ùr ChalMac

"Tha mi air beagan bheachdan fhaighinn air ais bhon choimhearsnachd mar-tha is chan eil duine aca ag aontachadh ris aig an ìre seo", thuirt an Comh. Robasdan, is e ag ràdh gu bheil CalMac fhathast an dùil an clàr-ama ùr a bha san amharc aca a chur an sàs.