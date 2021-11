Barrachd chlionaigean banachdaich anns na h-Eileanan an Iar

Bidh seo fosgailte do dhaoine a tha 50 no nas sine, daoine a tha a' toirt seachad cùram gu saor-thoileach, feadhainn le trioblaid shlàinte a dh'fhaodadh an cur ann an cunnart, feadhainn eile a tha ag obair ann an roinn na slàinte is a' chùraim shòisealta, is daoine a tha a' fuireach le feadhainn a tha immunosuppressed.