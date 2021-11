"Chan eil sinn a' dol a ghabhail ri gearradh sam bith"

Thuirt Mgr MacLeòid nach eil e follaiseach cò às a thàinig an t-àrdachadh seo, is ma tha cosgaisean dha-rìribh air a dhol an àird cho mòr gur e gnothach a th' ann do ChalMac agus Riaghaltas na h-Alba, is nach bu chòir buaidh a bhith air a' choimhearsnachd.