Prògram banachdaich nam bustairean ga leudachadh

Tha am bòrd slàinte ag ràdh gu bheilear a' cur chlionaigean ùra ris an t-siostam air-loidhne fad an t-siubhail agus gum bu chòir do dhaoine sùil a chumail air an sin mura faigh iad càil fhreagarrach a tha faisg air làimh an toiseach.