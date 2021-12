Sgrùdadh air eucoir le fòirneart sna h-Eileanan

Mhìnich t-Àrd-Inspeactair MacLeòid gun do thachair 10% de na h-ionnsaighean aig aon làrach ann an Steòrnabhagh, is gun robh sianar a-mhàin an sàs ann an 37 dhiubh - cha mhòr an dàrna leth de chùisean dochainn an-uiridh.