Cùisean de dh'Omicron air Ghàidhealtachd

Leis gu bheil a' ghnè seo cho ùr tha iad a' moladh do dhaoine a tha air a bhith faisg air daoine air a bheil i fuireach fa leth bho dhaoine eile fiù 's ged a bhiodh iad air dà dhòs agus am bustair den bhanachdaich fhaighinn, no fiù 's ged a bhiodh deuchainn PCR air sealltainn nach eil an galar orra.