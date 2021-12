Inbhe turasachd air iarraidh son làraichean air Ghàidhealtachd

Fhuair pròiseactan ann an àiteachan leithid Bodach an Stòir san Eilean Sgitheanach, Gleann Fhionnainn agus anns a' Ghleann Mhòr ann am Pairc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh taic bho Stòras Bun-structar Turasachd Dùthchail Riaghaltas na h-Alba mar-thà.