Atharrachadh air fàire aig Comhairle Mhoireibh?

Feuchaidh iad ri buidheann riaghlaidh ùr a stèidheachadh aig coinneamh shònraichte de Chomhairle Mhoireibh Diluain sa tighinn, is iad airson smachd fhaighinn air an ùghdarras gu na taghaidhean comhairle anns a' Chèitean an ath-bhliadhna.