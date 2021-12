Seirbheis nam Maoimtean-sneachda air tòiseachadh

Dh'innis an t-Seirbheis gun do dh'fhàg sneachda trom nuair a bhuail Stoirm Darcy sa Ghearran gun robh maoimtean-sneachda ann aig ìrean nas ìsle, is ann an àitichean taobh a-muigh nan sgìrean a tha iad a' measadh mar as trice.