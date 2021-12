Taic do phròiseactan Gàidhlig sa choimhearsnachd

Tha Urras Thiriodh ag amas air a' choimhearsnachd a thoirt còmhla gus Gàidhlig a chleachdadh, is fiolm Gàidhlig le deasbad, dinnear le òrain is bàrdachd na Gàidhlig, is oidhcheanan stèidhichte air eachdraidh an eilein am measg na bhios aca.