Bacaidhean ùra an ospadalan nan Eilean Siar

Dh'innis àrd-oifigear NHS nan Eilean Siar, Gòrdan Jamieson, gur e co-dhùnadh duilich a bha seo is gun robh e a' tighinn le dùil le àrdachadh ann an cùisean de Chovid-19 gu nàiseanta, is àireamh bheag de chùisean ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh mar-thà.