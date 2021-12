Up Helly Aa, Covid is Coimhearsnachd

Ann am baile Brae, far am bithear a' cumail Up Helly Aa Sgìre Delting, tha e follaiseach cho cudromach 's a tha Up Helly Aa. Chaidh fèis 2020 a chur dheth naoi là mus robhar an dùil a cumail. Choinnich mi ri Dwayne Davies, a bha gu bhith na Jarl an-uiridh. Choinnich sinn ann an seada birlinn na sgìre, far am bi sguad an Jarl, a th' os cionn na Fèise, ag ullachadh. Bha sinn air ar cuairteachadh le claidheamhan, clogaidean agus cuimhneachain. An teis-mheadhan an làir, bha a' bhìrlinn a bha còir a bhith na smàl bho chionn faisg air dà bhliadhna.