"Feumaidh am poball tighinn a-mach"

Ged a tha coinneamhan eile aig CalMac air an Tairbeart is an Ùige Diardaoin, thog an Comh. MacLeòid dragh gu bheil co-dhùnaidhean uaireannan air an dèanamh fiù 's mus tòisich co-chomhairleachadh, is dh'fhàg e air a' chompanaidh nach eil iad ag èisteachd ris an t-sluagh.