A' chuid mhòr de sgoilearan Gàidhlig àrd-sgoile air Ghàidhealtachd

"Tha rud no dhà inntinneach. Na chaidh a-staigh dhan sgoil-àraich an-uiridh, tha na h-àireamhan sìos ann an sin beagan, agus gun teagamh sam bith 's e buaidh Chovid air pàrantan agus na sgoiltean-àraich a th' ann an sin.