Àireamhan bàis air sgàth na dibhe air èirigh air feadh na Rìoghachd Aonaichte

Am measg nam puingean eile a tha follaiseach mu àireamhan an ONS, 's e gu bheil barrachd fir a' bàsachadh na boireannaich air sgàth deoch-làidir (19.2 anns gach 100,000 am measg nan fear agus 9.2 anns gach 100,000 am measg nam ban.) Chan e rud ùr a tha sin idir, ach bliadhna eile anns a bheil am pàtran air a dhearbhadh.