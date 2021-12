Thèid beachdan a' phobaill a shireadh mu structar Comhairle na Gàidhealtachd

Chaill an gluasad seo (26 gu 22) agus dithis Chomhairlichean Eilean a' Cheò, Iain Fionnlastan is Calum Rothach, air atharrachadh a thoirt air adhart gum bu chòir co-chonaltradh ceart a chumail ri muinntir an àite seach a dhol chun an Riaghaltais.