Iarrtas coimhead a-rithist ri co-dhunadh CNES gun do bhris iad riaghailtean

Chuir oifigear-faire an ùghdarrais ionadail aithisg mu choinneamh na làn-chomhairle bho chionn ceala-deug a cho-dhùin gun do bhris a' chomhairle an lagh nuair a thug iad an cùmhnant Caisteal Leòdhais a ruith gu Natural Retreats ann an 2014.