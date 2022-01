Gnè Omicron dearbhte san h-Eileanan an Iar

Anns na làithean mu dheireadh, mar a tha san dùthaich gu lèir, tha an àireamh de chùisean ùra den bhìoras anns na h-Eileanan an Iar air a bhith fìor àrd, le 114 cùisean ùra ann eadar an là mu dheireadh dhen t-seann bhliadhna agus Là na Bliadhn' Ùire fhèin.