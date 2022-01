Rabhadh às ùr mu ionnsaighean air stoc

Tha an àireamh de dhaoine aig a bheil coin air èirigh gu mòr bho thòisich pandemic a' Choròna-bhìorais, is tha dragh air na poilis is buidhnean air an tuath nach eil tuigse aig a h-uile duine mu na peanasan ùra is na dleastanasan a th' orra a thaobh an cuid choin.