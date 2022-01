'An t-Slighe air Adhart' dhan Ghàidhlig ga deasbad

Tha connspaid air a bhith ann aig amannan cuideachd, is bha an tuilleadh anns na làithean mu dheireadh is litir ann am Pàipear Beag an Eilein Sgitheanaich bho chuid a tha an sàs ann an seiminear 'An t-Slighe air Adhart' a tha a' gealltainn, am measg eile, pàipear a dh'aithghearr a sheallas laigsean san rannsachadh a bh' ann.