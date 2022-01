Rabhadh bho Uisge na h-Alba mu bhun-structar

Anns an aithisg eadar-amail as ùire aca, dh' innis Uisge na h-Alba gun chuir sìde thioram, a bha fìor bhlàth, air an t-samhradh a chaidh, an cuide ris na stoirmean a chunnaic sinn bho chionn ghoirid, gu mòr ris an uallach a bha orra.