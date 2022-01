Diofar bheachdan mu cheanglaichean stèidhichte airson eileanan

Chuir Ball Pàrlamaid nan Eilean Siar agus Ball Pàrlamaid Albannach na sgìre fàilte air an naidheachd gun tèid coimhead ri tunailean no drochaidean a chur ann an Caolas Bharraigh agus Caolas na Hearadh - a thuilleadh air eadar Muile is tìr-mòr.