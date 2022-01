Co-chomhairle FTMG an Dùn Èideann air a cur dheth

Bhiodh a' cho-chomhairle a' sireadh bheachdan air aonadan ùra Gàidhlig a stèidheachadh aig ìre na bun-sgoile aig Prestonfield is aig Carrick Knowe - agus air àrd-sgoil Ghàidhlig ann an Liberton far am biodh àrd-sgoil Bheurla cuideachd, no àrd-sgoil Ghàidhlig fa leth aig Castlebrae.