Planaichean 'son sgìrean a tha "dol fodha" a thaobh turasachd

Am measg mholaidhean anns na planaichean, tha maoir turasachd fhastadh, fòraman ionadail a stèidheachadh, barrachd àiteachan pàircidh do chàraichean, barrachdan shoidhnichean, is còmhdhail a chur air dòigh do luchd-turais do dh'àiteachan a tha fìor thrang, mar Ghlumagan nan Sìthichean san Eilean Sgitheanach.