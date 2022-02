Àireamhan ghèadh "air dùblachadh" an Uibhist

Thuirt Caidreachas Croitearachd nas h-Alba gu bheil na tha de gheòidh ann an Uibhist a-mhàin air dùblachadh gu mu 8,000 bho thàinig sgeamaichean spadaidh maoinichte gu crìch as t-Samhradh an-uiridh, 's gu bheil iad a' milleadh an fhearainn.