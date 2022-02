Casaidean feiseil an aghaidh oide fèise

Tha am boireannach a bhruidhinn ri Radio Alba ag ràdh do gun ghabh oide aig Fèis an àireamh-fòn aice nuair a bha i 14, gun do chuir e mòran theachdaireachdan mì-iomchaidh thuice agus gun tug e ionnsaigh oirre nuair a bha i 16.