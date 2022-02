Dragh mu ghainnead bìdhe ùir an Uibhist is Bharraigh

"Tha iad a' cumail ris an aon chlàr-ama fhathast leis a' Ghlen Sannox a tha sin airson an t-Samhraidh seo, ach tha mì-chinnt timcheall air sin fhèin, agus tha dùil againn air an ath-mhìos gun tig cùmhnant a-mach airson an dà aiseag ùr.