Gàirdeachas ris an t-sneachda

Bha dòchas am measg ionadan sgìthidh na h-Alba ri deagh sheusan, is iad den bheachd gum fàgadh mì-chinnt mu riaghailtean siubhail agus srèana Omicron, gun tigeadh daoine a bha am beachd falbh dhan Roinn Eorpa a dh'Alba.