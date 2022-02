Fosail pterosaur as motha riamh air fhaighinn san Eilean Sgitheanach

Tha e a-nise ann an Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba far an tèid barrachd rannsachaidh a dhèanamh air le luchd-saidheans bhon taigh-tasgaidh fhèin, is cuideachd bho Oilthaigh Dhùn Èideann, Cill Rìmhinn, Taigh-Tasgaidh Stafainn, agus Taigh-Tasgaidh an Hunterian ann an Glaschu.