Iarrtas-dealbhachaidh ùr 'son port-fànais Uibhist a Tuath

Am measg eile, tha am measadh ùr air a' bhuaidh air an àrainneachd a' coimhead ri mar a dh'fhaodadh am port-fànais buaidh a thoirt air na h-eòin, arc-eòlas, an t-adhar, gnothaichean aig muir agus anns a' mhuir, sealladh na sgìre, a' ghnàth-shìde, agus an talamh.